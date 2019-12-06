Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisinde yaşanan pozitif gelişmeler, rakamların ardından ‘reel’e de yansımaya başladı. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye, yüzde 0,9 büyüdü. Alınan tedbirler işe yaradı; cari açık kapandı, faiz, enflasyon ve risk primi düştü, döviz istikrarlı hâle geldi. Öncü göstergelerde, güvenle birlikte üretim ve tüketimin de arttığının görülmesi, güzel günlerin habercisi oldu. Büyümeye dair somut işaretlerin gelmesi, iş dünyasını da motive etti. Özellikle stok rakamlarının artışı, firmaların önümüzdeki döneme yönelik “daha canlı bir iç piyasa beklentisini” yansıtıyor. Patronlar, 2020’nin genelinde Türkiye’nin hedeflediği yüzde 5 büyüme için bütün kabiliyetlerini kullanacak.

Türkiye’de ilk defa endüstriyel kilit üretimini gerçekleştiren reel sektörün köklü şirketlerinden Mesan Kilit de, önümüzdeki yıl ciddi anlamda yatırıma hazırlanıyor. Genel Müdür Mustafa Mertöz “Yaklaşık 90 ülkeye düzenli ihracat yapıyoruz. ABD’den, Çin’e ve Avustralya’ya kadar beş kıtaya ulaştırıyoruz. Hedefimiz, kendi alanımızda dünyada ilk üç firma arasına girmek. 2018 yılında ihracatımızı yaklaşık yüzde 30 oranında artırmayı başardık. Küresel piyasalarda süregelen durgunluğa rağmen, 2019 hedefimizi de yüzde 35 olarak belirledik ve bu doğrultuda ihracatımızın 20 milyon dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Hem ülke ekonomisinde hem ihracatta yaşanan büyüme bizleri teşvik ediyor, bu doğrultuda kapasite artırmayı planlıyoruz” dedi. 2019’da 2,5 milyon avroluk yatırım planlarken yaşanan pozitif gelişmeler üzerine bunu ikiye katlayıp 5 milyon avroya çıkardıklarını beliten Mustafa Mertöz şöyle devam etti: Elektromekanik kilitlerimiz gibi katma değeri yüksek ürünlerimizi piyasalara arz etmeye başladık. Yeni makine ve ekipman yatırımlarımızla artık kendi alanımızda Türkiye’deki ihtiyacın tamamını karşılayabilecek ara mamüllerin de üretimini yapıyor olacağız. 2020 için de 5 milyon avroluk bir yatırım bütçesi belirledik. Silivri’deki fabrikamızda alüminyuma yönelik bir yatırım planlıyoruz. Bütün bunlar aynı zamanda istihdamımızın da yükselmesini sağlayacak.