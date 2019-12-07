Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle ekimde otomobil satışları gaza bastı. Ekimde tescil edilen otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 yükselerek 43 bin 393’e yükselirken satılan her iki otomobilden birini Türkiye’de üretilen otomobiller oluşturdu.

Merkez Bankası faiz indirim sürecine girmesinin ardından kamu bankaları 1 Ekim itibarıyla binek ve ticari araç kredisinde faizleri yüzde 0,49’e kadar düşürmüştü. Kampanyadan yararlanacak araçların Türkiye’de üretilmesi şartı aranırken bu liste binek araç tarafında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araç tarafında ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes ve BMC şeklinde belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kampanyanın başladığı tarih olan ekim ayında 68 bin 69 aracın ilk defa trafiğe kaydı yapılırken, otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393’e çıktı. Ekimde satılan her iki otomobilden birini yani 19 bin 66’sını Türkiye’de üretilen otomobiller oluşturdu. Bu rakam ise bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret ediyor.

Söz konusu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi. Trafiğe kayıt edilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 209’la Fiat’ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134’le Renault, yüzde 103’le Honda takip etti. Aynı dönemde Toyota’daki artış yüzde 96 ve Hyundai’de yüzde 95 oldu.