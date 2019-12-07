Ankara’da düzenlenen törende konuşan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, “Türk mühendislerinin birikimini dünya denizleri ile buluşturacak olan bu gelişme, Türk savunma sanayii açısından tarihî bir dönüm noktasıdır” dedi.
Projenin ana yüklenicisi ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de projenin, Türk mühendisinin uluslararası standartlarda hatta üzerinde tasarım ve üretim yaptığını ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi.
PN MİLGEM İmza Töreni’ne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Pakistan’ın askerî ve sivil yetkilileri, savunma sanayisi şirketlerinin temsilcileri de katıldı.
Savunmada en büyük ihracata imza atıldı
07.12.2019 - 07:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayiinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı.
Ankara’da düzenlenen törende konuşan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, “Türk mühendislerinin birikimini dünya denizleri ile buluşturacak olan bu gelişme, Türk savunma sanayii açısından tarihî bir dönüm noktasıdır” dedi.
Etiketler : savunma,ihracat,
667191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667191.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER