Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da düzenlenen törende konuşan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, “Türk mühendislerinin birikimini dünya denizleri ile buluşturacak olan bu gelişme, Türk savunma sanayii açısından tarihî bir dönüm noktasıdır” dedi.

Projenin ana yüklenicisi ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de projenin, Türk mühendisinin uluslararası standartlarda hatta üzerinde tasarım ve üretim yaptığını ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi.

PN MİLGEM İmza Töreni’ne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Pakistan’ın askerî ve sivil yetkilileri, savunma sanayisi şirketlerinin temsilcileri de katıldı.