Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin elde ettiği hasılayla Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada 7. sırada yer aldığını kaydeden Erdurmuş “Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke ve yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracatı var” diyerek, ülkenin tarımsal alanda 5 milyar dolar ihracat fazlası verdiğini dile getirdi. Hayvancılık alanında da özellikle son yıllarda ithalatın minimum seviyelere indirildiğini söyleyen Erdurmuş “Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolarlık da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019’da net ihracatçı bir ülke” diye konuştu. Erdurmuş, şunları kaydetti: Tarım ve Orman Bakanlığının 2000’li yılların başında 80-90 milyon liralık hayvansal üretim desteği varken, 2019’un sonunda 5,2 milyar liralık hayvansal üretim desteği oldu.



‘Son derece kararlıyız ithalatı bitireceğiz’

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, hayvan ithalatının sonlandırılmasında son derece kararlı olduklarını belirterek, 26 Ekim’den itibaren yeni başvuru almadıklarını kaydetti. Pakdemirli “2018’e oranla 2019’da yaptığımız canlı hayvan ithalatı yarı yarıya azaldı. 2020’de de besicimizin, yetiştiricimizin para kazanması maksadıyla bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. İhtiyaç olmadığı sürece biz bu işlerin içerisinde olmayacağız” dedi. 2020 bütçesinin yüzde 54,5’inin tarım desteğine ayrıldığını kaydeden Pakdemirli “Yüzde 36,7 artışla tarımsal desteklemede en yüksek artışı sağlamış olacağız” diye konuştu.