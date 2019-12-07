Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde 10 Aralık’ta yapılacak ikinci toplantıya sayılı günler kalırken, gözler sendikaların istediği zam oranlarında... Türk-İş, 2 bin 578 liranın (yüzde 27 artış) altında masaya oturmayacaklarını ifade ederken, DİSK de en düşük asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğini savunmuştu. Ancak geçmiş yıllarda sendikaların, süreç sonunda istediklerini alamadan masadan kalktığı görülüyor. Görüşmeler öncesinde çeşitli rakamlar açıklayarak taviz vermeyeceklerini ifade eden sendikalar, beklentilerinin altındaki oranlara imza attı. 2018’in asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş; rakamın bin 893 lira olması gerektiğini söylemesine rağmen, asgari ücret bin 603 lirada kalmıştı. Yine 2019’un asgari ücret pazarlıklarının 2 bin liradan başlamasını ve yüzde 25 zam ile refah payı isteyen Türk-İş, bu defa da 2 bin 20 liraya imza atmıştı. Türk-İş bu yıl ise yüzde 27 zam yapılmasını talep ediyor.



KAMUDA DURUM

2019’da asgari ücretlilerinin yanı sıra kamu işçileri de masada umduklarını bulamadı. Yaklaşık 2 milyon çalışanı ilgilendiren kamu işçisi toplu sözleşmelerinde bu yıl; en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi talep edilmişti. Ancak sürecin sonunda 2019 için yüzde 8, 2020 için yüzde 3’lük zamma imza atılmıştı. Memurlarda da aynı durum gerçekleşti. Memur-Sen ilk yıl 8+7, ikinci yıl 6+6 teklif sunarken; Kamu-Sen ilk yıl 10+10, ikinci yıl 8+8 şeklinde zam istemişti. Ancak memurlar, 4+4 ve 3+3 zam alabilmişti.



DENGELER ÖNEMLİ

Asgari ücret belirlenirken, çalışan kadar iş veren cephesinin de dengelerinin gözetilmesi gerektiği belirtiliyor. Personel giderlerinin artması, zaten her yıl piyasada ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyor. Burada özellikle elde edilen tahmini ciroların, iş dünyasının maliyetlerini karşılıyor olması gerekiyor. Bu şekilde daha sağlıklı bir istihdam piyasası olacağı öngörülüyor. Bu dönem de anlaşmanın, yüzde 10-12 zam şeklinde gerçekleşeceği bekleniyor.