Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yürüteceği faaliyetlerin bütçesi, 72 milyon dolardan 180 milyon dolara çıkarıldı. Bakanlık, turizmin 12 aya yayılması için çok sayıda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye’de kültürel, arkeolojik değerler ve gastronomi değerleri ile ön plana çıkan şehirler gruplandırılarak tanıtılacak. Turiste daha fazla gezilecek yer alternatifi verilerek, tatil süresi uzatılacak. Özellikle deniz kum güneş turizmi ile ön plana çıkan bölgelerin tarih, sanat, arkeoloji, gastronomi ve kültürel özellikleri, şehrin hayat tarzı hâline getirilecek. Turistin otel dışına çıkması sağlanarak hem daha uzun kalması hem konaklama dışı harcaması artırılacak; buna uygun ortamlar hazırlanacak. Şehirlerde uluslararası organizasyonlar yapılacak. Böylece düşük sezonda da turistlerin kısa süreli dahi olsa ülkeyi ziyaret etmeleri için zemin oluşacak. Öte yandan Bakanlık, sadece gemi ile turist getiren seyahat acentelerine destek amacıyla, bu yıl yedi firmaya 15,8 milyon lira ödeme yaptı.