Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Petronas’ın küresel madeni yağlar üretim ve pazarlama kolu Petronas Lubricants International (PLI), geçtiğimiz yıl İtalya’nın Torino şehrinde faaliyete açtığı Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi’ndeki ilk Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’nu düzenledi. Dünyanın her yerinden alanında uzman kişilerin katıldığı etkinlikte, elektrikli araç endüstrisindeki en son yenilikler ortaya koyuldu. Uzmanların gelecekteki elektrikli araç teknolojisi trendlerini de tartıştığı etkinliğin dikkat çeken konuları arasında; elektrikli araçların madeni yağ pazarına olan etkileri, elektrikli araçlarda kullanılan sıvıların e-şanzıman ve batarya teknolojilerinin gelişimindeki rolü konuları yer aldı.

Petronas Lubricants International Genel Müdürü ve Grup CEO’su Giuseppe D’Arrigo yaptığı değerlendirmede, "PLI olarak AR-GE yatırımlarımızı iki katına çıkartmayı ve bunun yüzde 75’ini CO2 (karbondioksit) emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunan projeleri geliştiren araştırma ve teknoloji çalışmalarına harcamayı taahhüt ettik. Bu yılın başlarında Petronas IONA Elektrikli Araç Sıvıları ürün yelpazemizle, elektrikli araç pazarına girdiğimizi açıklamıştık. Temiz bir ulaşımı destekleme arayışımızın bir sonraki adımı olan Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu; birlikte çalışma, olasılıkları değerlendirme ve daha temiz bir gelecek için ortak bir gündem belirlemeye yönelik bir girişim oldu." ifadelerini kullandı.

"Elektrikli araçların entegrasyonu için işbirliği şart"

Electric Vehicle Outlook Kurucusu ve CEO’su Roger Atkins ise sektöre ilişkin değerlendirmesinde: "Bu değişim son derece zorlu bir süreci içerisinde barındırıyor. Elektrikli araçların küresel mobilite eko sistemine hızlı bir şekilde entegre edilmesi için OEM'ler, akademisyenler ve dünyanın en zeki mühendislik ekipleri arasında daha önce benzeri görülmemiş bir işbirliği yürütülmeli. Bu doğrultuda bir araya geldiğimiz Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu'ndaki tutkuyu ve birlikteliği görmek heyecan veriyor. İklim değişikliğinin zorlukları ve hava kalitesinin iyileştirmesi ancak gezegenimizin ulaşım araçlarının verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılmasıyla sağlanabilir." diye konuştu.

Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’nda sektörün elektrikli sürüş üniteleri ve bataryalara yoğunlaşan elektrikli araç teknolojileri ve sıvıları alanındaki, ilk küresel araştırmayla ilgili bulgular da paylaşıldı. FEV Danışmanlık ile işbirliği içinde yürütülen araştırmada, elektrikli araçların performans ve dayanıklılığını arttırma noktasında yenilikçi çözümlerin çok önemli olduğu vurgulandı. Tüketicilerin elektrikli araçlara ulaşım oranını arttırmak için bu teknolojilerin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Sempozyum kapsamında katılımcılar, Petronas tarafından elektrikli araç sıvıları geliştirme sürecinin temelini oluşturan deney ve çalışmaları izlemek üzere Petronas Küresel AR-GE Merkezi'nde ürün geliştirme laboratuvarı ve mekanik test tesislerini de ziyaret etti.