Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşinci başvuru çağrısının dördüncü grubu için yapılan değerlendirmelerin ardından, 84 projeye 113 milyon lira hibe verilecek. Uygun bulunan ve onaylanan projeler “tkdk.gov.tr” adresinden ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettikleri söyledi. Pakdemirli, “Son hibeler sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 23’ü meyve-sebze soğuk hava deposu, 21’i süt çiftliği, 16’sı besi çiftliği, 10’u broyler çiftliği, 6’sı süt işleme, 5’i kırmızı et işleme, 2’si su ürünleri işleme ve 1’i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor” dedi.