Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emsale konu olayda; defalarca tamire gitmesine rağmen arızası giderilemeyen buzdolabının “gizli bir kusurunun olduğunun” anlaşıldığı, bu sebeple de “zaman aşımı” kuralının burada işlemeyeceği hükme bağlandı. 2007 yılında sıfır buzdolabı alan davacı E.Y; soğutma işlevini yerine getirememesi sebebiyle ürünü 2009 yılında bir, 2010 yılında bir, 2011 yılında iki defa yetkili servise gönderdi. En son 2012’de yine aynı problemi çıkarması üzerine, buzdolabını servise gönderip teslim almadı, konuyu da yargıya taşıdı. Yargıtay’a kadar giden dava ile ilgili alınan emsal kararda, “Bütün başvurulara rağmen arızanın giderilemediği sabit oldu. Bu durumda üretimden kaynaklı gizli ayıp mahiyetindeki arıza yönünden, davalı satıcının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Satılan malın kusuru tüketiciden gizlenmişse, zaman aşımı süresinden yararlanılamaz” denildi.