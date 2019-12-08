Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt törende yaptığı konuşmada, bu protokolle KOBİ’ler arasındaki ticari iş birliğini geliştirme, küresel pazarda rekabet güçlerini artırma, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma ve kurumlar arasında eğitici programlar düzenleme gibi birçok alandaki çalışmaları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Uzkurt, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen iş konseyi toplantılarına ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ’lerin katılımının da teşvik edileceğini belirterek “Protokol, yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB’in ‘Yurt Dışı Desteği’ kapsamına alınması ve ‘Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan KOBİ’lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda, KOBİ’lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkânı sunacak” dedi. DEİK’in KOSGEB üyelerine aidatlarında yüzde 20 ile 50 arasında indirim uyguladığını hatırlatan DEİK Başkanı Nail Olpak da iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri deneyimi KOSGEB ile paylaşacaklarını söyledi.