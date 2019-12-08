Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Şubat 2013’te seferlerine ara verilen Boğaziçi Ekspresi’nin bugün Ankara’dan yola çıkacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları kaydetti: Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. Ankara’dan saat 08.15’te kalkacak tren, Arifiye’ye 14.27’de varacak. Arifiye’den ise 15.30’da hareket edecek tren, Ankara’ya 21.34’te ulaşacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak. YHT’lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak. Konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi’nin en uzak mesafe ücreti ise 55 lira olacak.