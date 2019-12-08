Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 9 girişim (Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy, Vidyou), girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 9 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile bir araya gelindi. 5. dönem ile birlikte toplamda 49 girişim mezun oldu. Program kapsamında şimdiye kadar girişimcilere 735 saat mentorluk verildi, 177 etkinlik düzenlendi.

Girişimcilik ekosistemine desteğimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürüyoruz

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, hem Türkiye için daha fazla katma değer sağlamak hem de müşterilere en iyiyi sunmak için tüm paydaşlara yeni pencereler açacak şekilde girişimcileri desteklediklerini söyledi. Workup’ın bu desteğin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Bali, girişimcilere yönelik desteği; mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Adnan Bali, İş Bankası gibi büyük kurumların günümüzde girişimcilerin dinamizminden, iş fikirlerinden beslenmesi gerektiğini, girişimcilerin de büyük kuruluşların tecrübelerinden, müşteri ağından faydalanabileceğini belirtti. Bali, ana destekçisi oldukları Workup Programını, bu konuda aldıkları önemli bir inisiyatif olarak gördüklerini vurguladı.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Girişimcilik Vakfı ile bu yıl bir işbirliği başlattıklarını hatırlatan Bali, ülkemizin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile de işbirliğine gittiklerini belirtti. TÜRKONFED ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle sürdürdükleri Dijital Dönüşüm Merkezi projesine de değinen Bali, bu proje ile KOBİ’lerin dijital dönüşümüne aracılık edecek teknoloji odaklı girişimlere köprü olduklarını vurguladı. Tarım sektörünün girişimcilikte destek verdikleri başka bir alan olduğuna işaret eden Bali, düzenledikleri Tarım Girişimciliği Yarışması’na 200’ün üzerinde başvuru yapıldığını, yarışmada birinci olan girişimin Workup’ın Ocak ayında başlayacak 6. dönemine katılmaya hak kazandığını söyledi.

Adnan Bali, 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şimdiye kadar iki girişime toplamda 1 milyon 350 bin USD tutarında yatırım yaptıklarını, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışı geliştirilmeli

Konuşmasında; girişimcilerin Türkiye’nin büyümesi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Bali, şöyle konuştu: “Eğer biz son 10 yılda, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş sağlamamıza rağmen işsizliği hala aşağıya çekemiyorsak, daha hızlı büyümek zorunda olduğumuz ortada. Ülkemizde hızlı büyümeyi finanse edecek kaynağı sağlayabilmek için katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz. Katma değeri yüksek ne kadar çok üretim yapıp bunu dışarıya satacak duruma gelirsek, hem ekonomide dışa bağımlığımız azalacak hem de üniversite mezunu genç nitelikli işsizlerimiz için iş olanakları sağlamışolacağız. Bu da daha fazla girişimcinin desteklenmesi, teknolojiye dayalı daha fazla inovatif fikrin hayata geçirilmesi ile olur.”