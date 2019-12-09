Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin kısa değil uzun vadede kârlılığı yüksek bir ticari yatırım aracı olduğunu söyledi. Her sene elektrik ve doğalgazda vatandaş memnuniyetini ölçen anketler yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez “Bu sene ilk defa sorularımız içinde enerji verimliliği uygulamalarını ölçen sorular da oldu. Son olarak doğalgaz dağıtım sektörü için yaptırdığımız ankette, son bir sene zarfında evinde enerji verimliliği uygulaması yapanlarının oranının yüzde 40’a kadar yükseldiğini görüyoruz. Bir derece oda sıcaklığını azaltmanın faturalara yaklaşık yüzde 6-7 civarında bir indirime yardımı olacak. Bunun tüm Türkiye’de uygulanması hâlinde vatandaşlarımızın cebinde yıllık 1 milyar lira kalmış olacak” diye konuştu. Dönmez, 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankasından yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik. Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40’a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu.