Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı son yıllarda artışını sürdürüyor. 2014’te 675 milyon 845 bin dolar olan ihracat rakamı geçen yıl 952 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 11 ayında ise 918 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da Su ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından yeni eylem planlarını devreye sokacak. 1971’den bu yana önemli değişiklikleri barından kanunla, denizlerde, göllerde, baraj ve akarsularda yaşayan başta balıklar olmak üzere tüm su canlılarının korunması hedeflenirken, bakanlığın yapacağı kontroller ve denetimlerle ekonomik açıdan fayda sağlayan su ürünlerine ayrı önem verilecek. Bakanlık, ekonomik öneme sahip yılan balığı, kalkan, hamsi, lahos, orfoz ve kılıç balığı gibi türlerin stoklarını izleyerek, o tür için yönetim planı hazırlayacak. Çok fazla avcılığı yapılan, stokları her yıl azalan ve avcılığına kota uygulanan türlere ait bilgiler her yıl toplanacak. Bakanlık, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) yardımıyla çalışmalarını yürütecek. Denizlerde avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınacağı, balıkçılara doğrudan hizmet verebilen yeni balıkçılık hizmet binaları inşa edilecek. BAGİS kapsamında, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verileri kayıt altına alınacak. GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla denizlerde su ürünleri avcılığı yapan 12 metre ve üzeri boylara sahip balıkçı gemileri izlenecek.

HAYALET AVCILIKLA MÜCADELE EDİLECEK

Yasa dışı avcılığın önlenmesi için denizlerde ve iç sularda karaya çıkış noktalarında, hat güzergâhlarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, balık unu fabrikalarında ve işleme tesislerinde denetimler gerçekleştirilecek. Su kaynaklarında bulunan terk edilmiş av araçlarının neden olduğu ‘hayalet avcılığı’nın engellenmesi kapsamında, biyolojik kayıpların azaltılması ve su ürünleri hayat alanları korunacak. Bunu sağlamak içinse her yıl belirlenecek su kaynaklarında terk edilmiş av araçlarının yerleri tespit edilecek ve çıkarılacak.