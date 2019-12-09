Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir önceki yılın 10 aylık dönemine göre 2019’da tesise geliş yüzde 10,1; geceleme sayısı yüzde 9 arttı. Doluluk oranı da 2018’de yüzde 54,3 iken, bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 56,4 oldu. Ekimde ise tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 21,8 milyon, doluluk oranı da yüzde 59 olarak kayıtlara geçti. Ekim 2019’da ise tesise geliş yüzde 9, geceleme sayısı yüzde 8 arttı. Türkiye’de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin 10 aylık verilerine göre Antalya, tesise geliş 21,6 milyon kişi; geceleme sayısı 88,7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73,1 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradadaki İstanbul’da tesise geliş 11,9 milyon kişi, geceleme sayısı 27,3 milyon ve doluluk oranı yüzde 61,9 oldu.