Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı’nda her yıl ortalama 40-42 binlik gemi trafiği olduğunu, bunun 20 yıl içinde 70 bini bulmasının beklendiğini hatırlatarak; Boğaz’ı kullanacak gemilerin neredeyse bir hafta beklemek durumunda kaldıklarını bildirdi. Geçmişte boğazlarda yaşanan kazaların büyük zararlara neden olduğunu belirten Bakan Turhan “Şu anki yüksek deniz trafiği sonucunda oluşacak herhangi bir kazanın sonuçları artık katlanılamayacak düzeyde olabilir. Petrol başta olmak üzere geçen tehlikeli yük miktarı 150 milyon tonu aştı. İstanbul, dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak gösteriliyor. Uluslararası yük taşıyan gemiler, ücreti karşılığında Kanal İstanbul’u kullanabilecek. Bir haftayı bulan bekleme nedeniyle oluşabilecek maddi yüklerden de kurtulmuş olacaklar” şeklinde konuştu.

Proje alanı belirlenirken bütün çevresel ve iklimsel faktörleri alanında uzman kişi ve kurumlarla gözden geçirdiklerini ifade eden Bakan Turhan “Kanal’dan geçecek gemi boyutları belirlendi. Bugünkü Boğaz trafiğinin yüzde 99’u burayı kullanabilecek. Projenin kusursuz olması için çabalıyoruz. Çalışmalarda son aşamaya geldik” ifadelerini kullandı.