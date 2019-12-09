Tütün ürünlerindeki nispi vergi artışı sonucu artan sigara fiyatları sebebiyle resmî sigara satışlarında düşüş yaşandığını, bu yıl sadece kaçak sigara sebebiyle 8 milyar liralık vergi kaybı tahmin ettiklerini, bu tutarın 2020’de de 12 milyar lirayı bulabileceğini söyledi. İnşaat, tekstil-deri, sigara ve alkol sektörlerinin en büyük kaçak kalemler olduğunu söyleyen Aydınlık; deri sektöründe üreticinin çanta, cüzdan gibi ürünlerde kendi markasıyla turistlere satış yapmak istediklerini söyledi.
Kaçak sigarada kayıp 2020’de 12 milyar TL
09.12.2019 - 06:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayıt dışı ürün pazarı hızlı büyüyor. Kaçak ürüne karşı mücadele veren Marka Koruma Grubu’nun sözcüsü Aslıhan Aydınlık, birçok üründe kaçak bulunduğunu, tüketiciyi bilinçlendirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.
Etiketler : kaçak sigara,
667538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667538.aspx
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