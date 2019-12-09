Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tütün ürünlerindeki nispi vergi artışı sonucu artan sigara fiyatları sebebiyle resmî sigara satışlarında düşüş yaşandığını, bu yıl sadece kaçak sigara sebebiyle 8 milyar liralık vergi kaybı tahmin ettiklerini, bu tutarın 2020’de de 12 milyar lirayı bulabileceğini söyledi. İnşaat, tekstil-deri, sigara ve alkol sektörlerinin en büyük kaçak kalemler olduğunu söyleyen Aydınlık; deri sektöründe üreticinin çanta, cüzdan gibi ürünlerde kendi markasıyla turistlere satış yapmak istediklerini söyledi.