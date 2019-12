Türkiye Gazetesi

Elektronik güvenlik alanında Türkiye’nin öncü isimleri arasında yer alan Tepe Güvenlik, çalışmalarıyla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bilkent Holding’in kuruluşu Tepe Güvenlik’ten yapılan açıklamaya göre şirket, emniyet ve toplum güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan dolayı İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Bu kapsamda şirkete verilen ‘teşekkür plaketi’ İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu tarafından takdim edildi.

Açıklamada konu hakkında açıklamaları bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından verilen plaketin şirketleri için büyük bir gurur kaynağı olduğunun altını çizdi. Emniyet ve toplum güvenliği alanındaki çalışmalarına son derece önem verdiklerini vurgulayan Gök, “Çalışmalarımızın zorlu bir yolculuğu da beraberinde getireceğini her zaman biliyorduk. Hizmetlerimizi de bu gerçekten yola çıkarak her zaman büyük bir titizlikle yürüttük ve hep daha iyiyi hedefledik. Evlere, işyerlerine alarm ile birlikte kamera ve güvenlik sistemleri kurulumu yapmak, sistemlerimizin 7 gün 24 saat çalışmasını sağlamak, bu anlamda hem tüketiciyi memnun etmek hem de güvenlik güçlerimize yardımcı olmak, ciddi ve sorumluluk gerektiren bir iş. Toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kuvvetlerimiz ile omuz omuza çalışmak ise ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

“2020’de kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti başlıyor”

Alarm ve kamera görüntüleme sistemleriyle mekanlar ile mekan içerisinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamanın başlıca sorumluluk alanları arasında yer aldığını vurgulayan Gök, “Biz bu konsepti daha da ileriye taşıyacağız. Yılbaşı itibariyle, mobil telefon üzerinden abonelerimize kişiselleştirilmiş güvenlik hizmetleri sağlayacağız. Böylece koruduğumuz mekanların dışında da tüketicilerimizin huzuru adına, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca yine yılbaşından itibaren web sitemiz üzerinden tüketicilerin kendi güvenlik sistemlerini tasarlayabilmelerini sağlayacağız. Akıllı asistan vasıtasıyla, bir güvenlik danışmanının yapması gerektiği gibi tüketiciyi yönlendirerek, kullanıcılarımızı evde saatlerce bekletmeden doğru sistemleri tasarlamalarına destek sağlayacağız. Anında siparişi oluşturup, istedikleri zaman da müşterilerimize kurulum hizmetini sunacağız. Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“80 bini aşkın kişiye hizmet sunuyor”

Çalışmalarının odağında her zaman müşterilerinin yer aldığını vurgulayan Gök, “Hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladık, bu amacımız için çalışmaya da devam edeceğiz. Emniyet ve güvenlik güçlerimiz de işlerimizi daha iyi yapabilme adına bize sonsuz destek oluyorlar. Onlara bu konuda müteşekkiriz. Biz de onlara karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül, doğru yolda olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Tepe Güvenlik olarak emniyet ve toplum güvenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sektörünün lider isimleri arasında yer aldıklarını belirten Gök, 80 bini aşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunduklarını söyledi. Gök, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri ürettiklerini ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

“Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi”

Çalışmaları hakkında bilgiler de veren Gök, Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi tarafından ülke genelindeki alarm abonelerinin 7/24 takip edildiğini anlatarak, “Müşterilerimizin ev veya işyerlerinden gelen alarm sinyalini değerlendiren özel güvenlik kimlik kartlı operatörlerimiz emniyet birimleri ile saniyeler içerisinde iletişime geçiyor ve emniyet birimlerimiz de anında olaya müdahale ediyor. Alarm sistemi tercihinde en önemli unsurlardan biri Tepe kalitesinde sunduğumuz 7/24 canlı alarm izleme hizmeti. Tepe Güvenlik olarak emniyet ile kol kola bu işi yürütmekten ve sektöre katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.