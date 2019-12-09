Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EVORA İZMİR projesi, 125.Yılını kutlayan Yeni Asır Gazetesi tarafından verilen ‘EGE YİİT ÖDÜLLERİ’nin “İzmir’e değer katanlar” kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak’ta inşa edilen EVORA İZMİR, proje kapsamındaki konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katmayı hedefliyor.

Ödül gecesinde açıklama yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım Alsancak’ta bulunan EVORA İZMİR projesinde, turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak tasarlandığına vurgu yaptı. “EVORA İZMİR’de ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak” bilgisini paylaşan Umut Durbakayım, turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olduğu projede, 12 bin metrekarelik park alanı, yaşayanlar için oksijen deposu olacağını söyledi. Kordon’a yürüme mesafesinde ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan bulunacak. Toplam 1.054 adet bağımsız ünitenin yer alacağı EVORA İZMİR projesinde ayrıca bir otel ve kültür merkezi yer alacak.

Projenin İzmir’in kalbi Alsancak’ta yaşam odaklı yeni bir dönüşüm hamlesi olduğuna dikkat çeken Umut Durbakayım, “Tarihte birçok medeniyetin buluşma merkezi olan İzmir’in başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her şehrinden, hatta birçok ülkeden, göç almaya devam ediyor. Küresel bir şehir statüsündeki İzmir’e modern mimari ile geleneksel akılcı çözümlerin bir araya geldiği karma bir projeyle adım atmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu nedenle EVORA İZMİR’i içinde turizmden kültür sanata birçok aktiviteyi barındıran, ticaretin ve sosyal yaşantının iç içe olacağı yatırım değeri yüksek bir proje tasarladık” açıklamasını yaptı.

“Karma proje konseptinde çıtayı yükselttik”

EVORA İZMİR projesine başlarken Ege’ye ve İzmir’in kent yaşamına yakışan yenilikçi bir proje geliştirmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah YETGİN, bu ödülün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiği belirterek şunları söyledi;

“EVORA İZMİR, şehrin tüm dokusunu bünyesinde barındıran, İzmir’in kent kültürünü yansıtan ve geleceğe taşımayı amaçlayan bir proje. İzmir’de yerleşim denildiğinde, akla ilk gelen yerler arasında artık EVORA İZMİR de var. Yatırımımız kente değer katarken ortaya koyduğu yenilikçi karma proje konsepti, mimari tasarımı, teknolojisi ve yaşam odaklı alanlarıyla çıtayı yükseğe koymuştur. Bu yönüyle, projenin başarısının il sınırlarını aşarak Türkiye gayrimenkul sektörüne mâl olduğuna inanıyoruz.”

Gayrimenkul sektörünün dev isimleri Teknik Yapı ve Halk GYO, İzmir’e ilk katkısını Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan Osman Öksüz Parkı’nı baştan sona yenileyerek gerçekleştirdi. Yaklaşık 3.400 metrekare alana sahip olan Osman Öksüz Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışma kapsamında tüm bölümler baştan sona yenilendi.