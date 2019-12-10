Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, iç pazarda bir daralma yaşandığına dikkat çekerek, “Kurlardan kaynaklı maliyet artışı, faizlerin artması sebebiyle işletme sermayesi bulmada yaşanan sıkıntılar ve talep daralması sektörün yaşadığı zorlukları arasında en önemli üç unsur. İş ve inşaat makineleri pazarı yılın ilk 11 ayında yaklaşık yüzde 60 küçüldü. Ancak sevindirici bir haber, Ekim ayı itibarıyla sektörde canlanma başladı, biraz hareketlilik gördük. Ekim ayı bir önceki seneye nazaran satış adetlerinde artışın yaşandığı şu ana kadar tek ay oldu. Ekim ayında iş ve inşaat makinelerinin satış adetleri 2018 Ekim ayına göre yüzde 32 artış gösterdi. Önümüzdeki sene için de pazarın yüzde 15-20 civarında büyümesi bekleniyor” diye konuştu. İç pazardaki daralma sonrası sektörün yurtdışındaki pazarlara odaklandığını aktaran Özgen “2017 yılında sektörün 932 milyon dolarlık ihracatı olmuştu. Aynı yıl, 2 milyar 56 milyon dolarlık ithalatımız vardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 40 seviyesindeydi. 2018’de ise ihracatımız yüzde 20’nin üzerinde artarak 1 milyar 226 milyon dolar olmuştu. İthalatımızda da önemli ölçüde bir düşüş vardı; 1 milyar 350 milyon dolar gerçekleşmişti. Burada başa baş bir durum söz konusu. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde; sektörümüzün 1 milyar 148 milyon dolarlık ihracatı oldu. Buna karşılık ithalat çok ciddi daraldı ve 665 milyon dolara düştü. İlk 3 çeyrek itibariyle ilk defa ithalattan fazla ihracat yaptık. Yıl kapandığında ihracatta yüzde 20’ler mertebesinde artış olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ KULLANIMI ARTIYOR

Türk iş makineleri sektörünün, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada 11’inci sırada yer aldığını kaydeden Özgen, sektörün, 133 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İş makineleri sektöründe son yıllarda çevre duyarlılığı konusundaki girişimlerin arttığını kaydeden Özgen “Bu doğrultuda sektördeki firmalar elektrikli iş makinesi üretimine ağırlık verdi. Elektrikli iş makinelerinin kullanımının artışı ile ciddi emisyon azalımı yaşanacak ve çevresel olarak yüksek fayda sağlanacak” diye konuştu.

Mesleklerin yarısı değişecek

Sektörde endüstri 4.0 uygulamalarının öne çıktığını ifade eden Özgen, şöyle konuştu: Endüstri 4.0’ı insan faktörünün önemli ölçüde üretim dışına çıktığı, dijitalleşmenin üretim tarafında yer aldığı bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Gelecekte sahada kendi arasında haberleşen iş makineleri ve tüm makinelerin bir kişi tarafından tek masadan yönetilmesi oldukça mümkün görünüyor. Çok yakın gelecekte günümüzdeki konvansiyonel iş ve mesleklerin neredeyse yüzde 50’si 2050 yılına geldiğimizde olmayacak.

