Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSE, imzalanan anlaşmalarla Katar’ın hem belgelendirme hem de standart ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bir görevi üstlenecek. TSE, hâlihazırda Katar’a gelen ürünlerin yanmazlık testlerinin Türkiye’de yapıyor. Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili adımlar atılacak. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz standart ve belgelendirme konusunda tüm dünyaya hizmet verebilen bir ülkeyiz. Orta Asya ve Orta Doğu’da çok güçlüyüz, bu ülkelerin hem standart ve belgelendirme altyapılarını kuruyoruz hem de bölge ülkelerinde şirketlerimizle özel sektör gibi faaliyet gösteriyoruz” dedi.