Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efsane Cuma, 11.11 Bekârlar Günü, Siber Pazartesi gibi isimlerle yapılan alışverişler, kasım ayında en büyük gündemlerimizden biri oldu. Artırılıp da indirilmiş gibi yapılan fiyatlar, defolu ürünler, 1 ay geçmesine rağmen ulaşmayan siparişler, alışveriş için bu indurum günlerini bekleyenleri pişman etti. Online karşılaştırma sitesi olan Avantajix, bu indirim günlerini analiz etti. İnceleme gösterdi ki, adına ne denirse densin, artık hemen hemen herkes ihtiyacını karşılamak için bu günleri de dikkate alıyor. O günlerde caddeler, sokaklar, AVM’ler hıncahınç doluyor, e-ticaret sitelerinde yığılmadan dolayı kesintiler yaşanıyor, kargolar gecikiyor. 11 Kasım ve 29 Kasım günleri, bu renkli görüntülerin oluşturduğu alışveğriş çılgınlığı ile geçti. Bazen ihtiyaçtan, bazen sırf ucuz diye alışveriş yapıldı, kredi kartları şişti, hatta limitleri zorlandı. Peki çılgın indirimin ardından tüketiciler aldıkları üründen pişmanlık yaşadı mı, suçluluk duydu mu? Bu sorunun cevabı için anket düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişiye sorular yöneltildi. Sonuç şu: Pişmanlık ve suçluluk duygusu gelir seviyesine göre fırklılık gösterdi.

Dar gelirli, temel ihtiyaçlarını aldı

Geliri 3 bin TL ve altında olanlar, indirim günlerini temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatla almak için fırsat olarak gördüklerinden dolayı, yaptıkları alışverişten pişmanlık duymuyor. Dar gelirli olarak da adlandırılabilecek bu kesim, indirim günlerinde çocuk bezinden çaya kadar ağırlıklı olarak market ürünleri satın aldı. 50 liranın altındaki giyeceklerle okul ihtiyaç ürünleri alan dar gelirlilerde alışverişten pişmanlık duyanların oranı yüzde 5 seviyesinde.

Orta gelirlilerde suçluluk artıyor

Aylık geliri 3-10 bin lira arasında olanlar, indirim günlerinde fiyatı 50-100 lira arasındaki giyeceklerin yanı sıra cep telefonu ile elektronik ürün almak için alışveriş yapıyor. Hatta AVM’lerin kapılarında sabahlayıp çılgınca o ürüne koşuyor. Bu kişilerde pişmanlık oranı yüzde 15’lerde. 10-20 bin lira aylık geliri olanlar üst gelir grubu sayılıyor. 20’ye yakın ürün alan bu kişiler reklamların etkisinde kaldığını itiraf ediyor, pişmanlığın oranı yüzde 50’yi buluyor.

Üst gelir grubu çok az pişman

Aylık geliri 20 bin lira ve üzerinde olanlar ise çılgınca alışveriş yaptı ve bu alışverişlerinden çok mutlu oldu. Moda ürünleri, kozmetik, cep telefonu, elektronik ürünler alan bu gruptakilerin en fazla 10 üründen 1’inden pişmanlık duyuyor.

Online alışverişte suçluluk azalıyor

Pişmanlık ve suçluluk duyulan alışverişler, en fazla can sıkıntısından dolayı gidilen AVM ya da çarşı mağazalarında yaşanıyor. Sırf indirime girdi diye alanların yüzde 40’ı pişman oluyor. Kadın kadına çıkılan AVM gezileri, “Bak bunu kaçırma” diyen arkadaşın teşviki sebebiyle pişmanlık sebebi olabiliyor. Online alışverişte ise pişmanlık ve suçluluk oranı yüzde 10’lara kadar düşebiliyor.