Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’de e-ticaretin hacmi sadece son bir yılda yüzde 40 büyüyerek, 60 milyar TL’yi aştı. Son beş yıllık sürece bakıldığında ise e-ticaret, her yıl ortalama yüzde 30 büyüyor. Bu durum, perakendede bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Müşteri, internetten alışverişin rahatlığına alıştı. Her şey ayağına gelsin istiyor. Gelişmeler, önümüzdeki süreçte ülkemizde e-ticaret hacminde hızlı büyüme trendinin devam edeceğini gösteriyor. Yeni dönemde e-ticaret bizim en önemli gündem başlığımızı oluşturacak ve gelecek planlarımızı bu gerçekten hareketle yapacağız. e-ticaretin yaygınlaşması, AVM ve caddelerdeki mağazalarımızda ziyaretçi sayısının azalma riskini beraberinde getiriyor. Riski en aza indirmek için, AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici hale getirmemiz gerekiyor” uyarısında bulunmuştu.

2019 yılının 3. çeyreğinde AVM ciroları yüzde 8,5 oranında yükselse de, bu rakam enflasyonun altında kaldı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı yüzde 4,7 geriledi. Özellikle e-ticaret kategorilerinde harcamalar “daha stabil” seyretmeye başladı. Böylece AVM’lerde ziyaretçi çekmek için “eğlence alanlarına daha fazla yatırım” öne çıkıyor. Bu dönüşüm sürecinde eğlence ve oyun alanlarının kapladığı yer de gün geçtikçe artıyor. “İsfanbul AVM” de (eski adıyla Vialand) eğlence ağırlıklı konseptiyle bu dönüşümün hızlı yaşandığı yerlerden...

FARKLILAŞMA ÖNEMLİ

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk; bugün Türkiye’de 432 AVM’nin olduğunu hatırlatarak, perakende sektörünün artık yeni yatırımlardan ziyade mevcut yatırımları farklılaştırma yolunda adımlar attığını belirtiyor. Kendilerinin de klasik AVM standartlarını yıkarak, eğlencenin perakendedeki payını yükseltip, farklılaşma yoluna gittiklerini belirten Kemal Baştürk, “Ziyaretçilerin farklı, yenilenen ve daha çok eğlence vadeden tesislere ilgi gösterdiği günümüzde, ‘eğlence’ başlığını yeniden yorumlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mimarimizi de kullanarak, misafirlerimize bambaşka deneyimler yaşatıyoruz. Örneğin, misafirlerimiz bir yandan caddede alışveriş yapıp, cafe ve restoranlarda vakit geçiyor; bir yandan da nostaljik tramvay ile gezinti yapabiliyorlar. AVM içerisinde bulunan eğlence lokasyonlarımızla da misafirlerimizin vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

Turizme de katkısı var

Normalde bir alışveriş merkezinde yüzde 3-5 arasındaki alanın sinema, oyun gibi eğlence ünitelerinden oluştuğunu, İsfanbul AVM’de ise bu oranın yüzde 20’lere doğru gittiğini ifade eden Kemal Baştürk, “Her yaşa hitap eden eğlence alanlarımız mevcut. ‘Jungle Park’ adını verdiğimiz bir projemiz var. Burada yüzlerce farklı türde canlı mevcut. Aileler ve çocuklar bunları deneme şansına sahip oluyorlar. Kitaplarda, televizyonda gördükleri farklı canlı türlerini burada görebiliyorlar. ‘Zindan’ adını verdiğimiz bir korku tünelimiz var. Karanlık bir oda içinde misafirlerimizin adrenalin seviyesini artırıyoruz. ‘Safari’ adını verdiğimiz bir ünitemiz var, burada da Afrika’daki safari ortamını simule ediyoruz. Yıllık 18 milyon misafir sayımız mevcut. Bunların 1,5 milyonu yabancılardan oluşuyor. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden geliyorlar. Cirolarımızın da yüzde 20’si yabancı misafirlerimizden geliyor. Onların ciroya sağladığı katkı her geçen yıl artıyor” diyerek, eğlence yatırımlarının şehir turizmine de katkı sağlayacağına işaret ediyor.