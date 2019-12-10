Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda taleplerle ilgili sunumlar yapılacak. İşçiler asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini ifade ederken, işveren tarafı, asgari ücretin maliyetleri artırıp yatırımları azalttığını, fiyatları artırarak yüksek enflasyona sebep olduğunu vurguluyor.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, son 5 yılda asgari ücrette 4 kez enflasyonun üzerinde artış yapıldığını, söz konusu dönemde TÜFE’de yüzde 74’lük değişim olmasına rağmen asgari ücret artışının yüzde 113’ü bulduğunu, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyeti, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Türk-İş ise resmi enflasyonla halkın enflasyonu arasında bariz fark bulunduğunu, vatandaşın hissettiği ve resmi enflasyonun farklı olduğunu, bekar bir işçinin aylık yaşama maliyetinin net 2 bin 578 lira olduğunu belirtiyor.

Asgari ücret bugün itibarıyla2 bin 20 lira net olarak uygulanıyor. Ücretin işverene maliyeti bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Komisyon yarınki toplantıdan sonra 17 Aralık’ta TİSK’te toplanacak, son toplantı ise aralık ayının son haftasında bakanlıkta yapılacak.