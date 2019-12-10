Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar barışı hakkından yararlanmak için bedellerin bu tarihe kadar yatırılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için son başvuru tarihi 15 HAziran’da dolmuş, 10 milyon 250 bin vatandaş başvuru yapmıştı. Daha sonra bu tarihe kadar başvuranların ödeme süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 257inin 31 Temmuz, kalan yüzde 75’inin ödeme süresi 31 Aralık tarihi olarak belirlenmişti. Bu süreyi geçirenlerin belgesinin iptal edilmesi söz konusu olabilecek.