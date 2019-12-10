Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, sayıları hızlı artan ve seyahat gerekçeleri çoğu zaman belirsiz olan “Hususi” (Yeşil) ve “Hizmet” (Gri) pasaport sahibi Türk vatandaşları için yeni bir uygulamaya gidiyor. Avrupa’ya vizesiz giden yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşları, 2020’den itibaren “önceden izin almakla” da yükümlü olacak. Daha önce herhangi bir işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen yeşil ve gri pasaport sahipleri, bundan böyle seyahat amacını ve planını önceden konsolosluklara bildirecek. Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yapılan duyuruya göre; Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce, ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 avro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor. Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak. AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor. Uygulamayla Türk vatandaşlarının verdiği evraklar ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.