Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre normal şartlarda yüzde 7’ye kadar yükselen ancak belli şartlar dahilinde yüzde 2 olarak uygulanan bankaların zorunlu karşılık oranı için gereken kredi büyüme oranı, yüzde 10-20 aralığından yüzde 5-15 aralığına indirildi. Ayrıca kredi büyümesi hesaplanırken hem TÜFE düşülecek hem bazı krediler dahil edilmeyecek. Buna göre; kredi büyüme bandının üst sınırını oluşturan yüzde 15 hesaplanırken “5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerindeki ve tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici, 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki yıllık değişimin tamamı” işlemden düşülecek. Alt bant belirlenirken de farklı bir hesaplama kriteri getirildi. 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık değişimin yüzde 50’si, büyüme oranından düşülerek hesaplanacak. Uygulama ile; bankaların zorunlu karşılık ayırmaktan kaynaklanan maliyetleri düşecek. Üretim ve yatırımla kuvvetli bağı olan krediler ve uzun vadeli konut kredileri hesaba dahil olmayacağı için teşvik edilmiş olacak.