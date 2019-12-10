Buna göre normal şartlarda yüzde 7’ye kadar yükselen ancak belli şartlar dahilinde yüzde 2 olarak uygulanan bankaların zorunlu karşılık oranı için gereken kredi büyüme oranı, yüzde 10-20 aralığından yüzde 5-15 aralığına indirildi. Ayrıca kredi büyümesi hesaplanırken hem TÜFE düşülecek hem bazı krediler dahil edilmeyecek. Buna göre; kredi büyüme bandının üst sınırını oluşturan yüzde 15 hesaplanırken “5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerindeki ve tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici, 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki yıllık değişimin tamamı” işlemden düşülecek. Alt bant belirlenirken de farklı bir hesaplama kriteri getirildi. 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık değişimin yüzde 50’si, büyüme oranından düşülerek hesaplanacak. Uygulama ile; bankaların zorunlu karşılık ayırmaktan kaynaklanan maliyetleri düşecek. Üretim ve yatırımla kuvvetli bağı olan krediler ve uzun vadeli konut kredileri hesaba dahil olmayacağı için teşvik edilmiş olacak.
Ticari ve konut kredileri için zorunlu teşvik
10.12.2019 - 05:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 05:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası “kredi büyümesine” göre değerlendirdiği “zorunlu karşılıklara nema” uygulamasında değişikliğe gitti.
Etiketler : merkez bankası,
667755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667755.aspx
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