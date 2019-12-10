Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akenerji, Yapı ve Kredi Bankası ile 2015 yılında imzaladığı kredi sözleşmesini uzun vadeli olarak yeniden yapılandırıldı. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, 30'uncu yıllarını kutladıkları 2019 yılının son günlerinde, uzun dönemli finansal sürdürülebilirliği tesis etmek üzere yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Akenerji’nin yeni kredi sözleşmesiyle finansal sürdürülebilirliğinin pekiştiğini ve rekabetçi bir pozisyon kazandığını kaydeden Gençer, "Dünyanın, ülkemizin ve enerji sektörünün içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kredi yapılandırması için Yapı ve Kredi Bankası ile atılmış olan bu imza, Akenerji’nin yetkin insan kaynağına, 30 yıllık derinleşmiş piyasa deneyimine, güçlü ve öncü sektörel konumuna olan uzun vadeli güvenin tescilidir. Bu güzel haberi tüm paydaşlarımızla müjdelemenin mutluluğu içindeyiz. Şirketimiz bu imza ile sektörde ayrıcalıklı konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Akenerji, finansal sürdürülebilirlik adına attığı bu önemli adımdan aldığı güvenle güçlü insan kaynağı, teknolojiyi takip eden üretim kapasitesi ve yenilikçi piyasa yaklaşım ve ürünleriyle ülkemize daha çok değer katmaya devam edecektir." dedi.

Akenerji, 2015 yılı Eylül ayında ilk 1 yılı ana para ödemesiz dönem olmak üzere 12 yıl vadeli 1.1 milyar dolar tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmış, şirket bu sözleşme kapsamında son 4 yılda yaklaşık 450 milyon dolar tutarında ana para, işletme kredisi ve faiz geri ödemesi yapmıştı. 15 Ağustos 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik' doğrultusunda Akenerji’nin Yapı ve Kredi Bankası’ndan 2015 yılında aldığı kredinin uzun vadeli yapılandırılması için görüşmeler başlamıştı. Bunun sonucunda banka ve şirket arasında ilk bir buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve ABD doları cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için yeni bir kredi sözleşmesi imzalandı.