Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“AYNI KARARLILIK VE AZİMLE TÜRSAB İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşma yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB’a yakışır, demokratik bir Genel Kurul süreci yaşadıklarını ifade ederek, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bağlıkaya; “Değişim hareketinin öncüleri olarak, 23. Yönetim Döneminde 21 ay gibi kısa bir sürede Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızla özverili bir çalışma göstererek çok başarılı işlere imza attık. Üyelerimizden aldığımız güç ile yeni bir döneme büyük şevk ve özgüvenle giriyoruz. Önümüzde TÜRSAB’da değişimi devam ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Önemli projeleri hayata geçirdik. Aynı kararlılık ve azimle yeni dönemde çalışmaya devam edecek, sektörümüz ve ülkemiz için daha çok proje üreteceğiz” diye konuştu.



“YENİ DÖNEMDE ACENTALARIMIZIN VE SEKTÖRÜMÜZÜN SESİNİ DAHA ÇOK DUYURACAĞIZ”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 turizm hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni yasanın çıkmasıyla sektörün rahat bir nefes alacağını belirten Bağlıkaya; “Yakında çıkmasını beklediğimiz birlik yasamızın, yeni dönemde sektörümüzün önünü açmasını ve yeni hamleler yapabilmemize olanak sağlamasını bekliyoruz. Yeni yasamızdan alacağımız güçle, hızımızı artıracağız, TÜRSAB’ı; teknolojik ve dijital gelişmelerin belirleyici olduğu dünyanın yeni dönemi ve gidişatına uygun bir birlik haline getirmek için önemli adımlar atacağız” dedi.

“TÜRSAB’DA DEĞİŞİM TÜM GÜCÜYLE DEVAM EDECEK”

Yeni dönemde atılacak adımlarla ilgili bilgi veren Bağlıkaya; " TÜRSAB’da “Değişim” tüm gücüyle devam edecek. Yeni dönemde TÜRSAB ROTA’nın yaygın kullanımı ve altyapı düzenlemeleri, İstanbul’da hala devam eden yol güzergah belgesi sorununun çözülmesi, acentalarımızın Turquality desteklerinden yararlanabilmeleri, UKOME’lerde TÜRSAB’ın temsil edilmesi, tüketici mahkemelerinde acentaların temsili, rehber sıkıntıları gibi birçok sorunu yeni dönemde çözmek için tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.



TÜRSAB 24. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MAZBATALARINI ALDI

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya; Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel ile 24. Olağan Genel Kurul’da oy birliğiyle Onursal Başkan seçilen Talha Çamaş, TÜRSAB Eski Başkanı Muktedir Ballı ve Divan Başkanı Deniz Tüfekçi’ye teşekkür ederek plaket takdim etti. 23. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine de Başkan Firuz Bağlıkaya tarafından plaket verildi.

Ardından 24. Olağan Genel Kurulunda üyelerin oylarıyla seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri’ne mazbataları verildi. Yeni üyeler mazbatalarını Divan Başkanı Deniz Tüfekçi’nin elinden aldı.

Mazbata töreni aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.