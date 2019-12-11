Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş alışkanlıkları ve yöntemlerinin değiştiği perakendenin lederleri ödüllerini aldı. ‘Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’ etkinliğinde cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeştili kriterlerde toplam 10 başlıkta ödüller verildi. Cirosuna göre Türkiye’nin en büyük şirketi BİM olurken, onu A101 ve Migros takip etti. Migros, mağaza sayısına göre en büyük perakende şirketi ödülünü de kazandı. Ayakkabıda Flo Mağazacılık mağaza sayısına göre en büyük ödülünü alırken, diğer katogorilerde de şu şirket ödül almaya hak kazandı: Giyimde LcWaikiki, lüks perakendede Vakko, mobilyada İstikbal, yapı markette tekzen, ev tekstilinde English Home, züccaciyede Karaca, teknoloji perakendede Teknosa, fast food perakende TAB Gıda, kişisel bakım ürünleri perakendede Gratis, kitap ve kültür ürünlerinde D&R, ev ve iç giyim perakendede Penti.

Capital ve Ekonomist tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde Şölen Gıda CEO’su Elif Çoban ve CBOT Kurucusu Çiler Ay’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de “Müşteri artık ürünü kapısında istiyor” diyerek perakendenin bugünkü durumunu özetledi. Zirvenin sponsoru BSH’nin CEO’su Gökhan Sığın, yüksek tüketici beklentilerinin ve teknik imkânların kesişme noktasına gelindiğini ifade etti.

Gençler ev, araba alıp borçlanmıyor

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da yeni tüketici kitlesine göre hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Yeni kitlenin hızlı öğrendiğini, konut alıp borçlanmak, evlenmek istemediğini söyleyen Kiğılı “Lüks giyime karşılar. Eğlenceye, yeme içmeye ve seyahate para harcıyorlar. Evle, arabayla, okul taksidiyle geleceklerini heba etmek istemiyorlar” dedi.

İşte perakendenin ödülleri

¥ Ciroya göre en büyük şirket BİM. İkinci A101, üçüncü ise Migros.

¥ En çok mağazası olan şirket A101. Bu alanda BİM ikinci, ŞOK üçüncü.

¥ Yurt dışı mağaza sayısına göre ilk 3’te, LCWaikiki, BİM ve İstikbal var.

¥ İstihdamda ilk 3’e, TAB Gıda, A101 ve LCWaikiki girdi.

¥ Anadolu’nun ilk 3 perakende şirketi, Özdilek, Yunus Marketler ve Adese.

¥ En büyük gıda perakende şirketi Migros.

¥ En büyük indirim marketi A101.

¥ En büyük ayakkabı perakendecisi FLO.

¥ En büyük Hazır giyim perakende şirketi LCWaikiki.

¥ En büyük lüks perakende şirketi Vakko.

¥ Mobilyada en büyük İstikbal.

¥ Yapı markette Tekzen.

¥ Ev tekstilinde English Home.

¥ Züccaciyede Karaca.

¥ Elektronikte Teknosa.

¥ Fast foodda en büyük TAB Gıda.

¥ Kişisel bakımda Gratis.

¥ Kitap ve Kültürde D&R.

¥ Ev ve iç giyimde Penti.

¥ Ciroda en büyük perakendeci Mediamarkt.

¥ Ciroya göre en büyük katlı mağaza şirketi Boyner.

¥ Ciroda en büyük lüks perakendeci Beymen.

¥ Ciroda en büyük yapı marketi Koçtaş.

¥ Ciro ve istasyon sayısına göre en büyük akaryakıtçı Petrol Ofisi.

¥ Online cirosu en yüksek perakendeciler LCWaikiki, Tab Gıda, Domino’s Pizza.

Müşteri eve teslim istiyor kargo işine girmeliydik

Ödül töreninde konuşan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, perakendede en önemli unsurun insan olduğuna dikkat çekti ve “İnsana dokunmayan hiçbir işin en ufak bir havalanma şansı yok” dedi. Tüketicinin ürünün kapısına kadar gelmesini istediğini söyleyen Boyner “Kısa dönemde ciro satışının yüzde 40’ı müşterinin ayağına giden kapı teslimat işi olacak. Kargo işine girmeliydik” dedi.

Çikolatanın Apple’ı biziz

Törende konuşan Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban, kendilerini çikolata sektörünün Apple’ı olarak konumlandırdıklarını söyledi. Risk alarak cesur adımlarla ilerlemenin mümkün olduğunu, lokal ve aile şirketlerinden büyümenin geleceğine dikkat çeken Çoban “Şirketler daha dinamik ve inovatif olmalı” diye konuştu.

Yapay zekâ perakende satışları da etkileyecek

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, yeni teknolojilerin tüketicileri sürücü koltuğuna oturttuğunu, dile getirdiği konuşmasında “Güç tüketicinin. Tüketici anlık tatmin ve memnuniyet peşinde. Teknolojiye sahip olmanın yanı sıra perakendeciler yapay zekâyı güçlendirmek, tüketiciye kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ve yerel deneyimler sunmak için önemli miktarda veriye de sahip. Yapay zeka, üründen hizmete kadar her alanda kullanılacak” dedi.