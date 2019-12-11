Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Libyalı demir-çelik üreticileri Türkiye’den çelik kütük ithalatı için harekete geçti. Kuzey Afrika’nın önemli demir-çelik şirketlerinden General Scrap Company’nin Yönetim Kurulu Başkanı Omar Fawzi Alshaws’ın Libya’nın Misrata şehrindeki Türk Başkonsolosluğunu ziyaret ederek önemli bir talepte bulunduğu öğrenildi. Türk şirketlere gönderilen resmi yazıda Alshaws’in, çelik kütüklerin Türkiye’den ithal edilmesi için ilgili kuruluşlarla iletişime geçmek istediği belirtildi.100 bin metrik ton çelik kütüğün ihtiyaç kapsamında olduğu ifade ediliyor. Şirketin yıllık ihtiyacının ise 800 bin metrik tona kadar çıktığı belirtildi.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolarları görmüştü. İç karışıklıkların yaşandığı 2011 yılında iki ülke arasındaki ticaret 887 milyon dolarlara kadar düşmüştü. 2018 verilerine göre, Türkiye’nin Libya’ya ihraç ettiği ürünler arasında, mücevherci eşyası, mobilya, tavuk eti, halı, demir çelikten yarı mamuller, hijyenik havlu, bebek bezi, bitkisel yağ, plastik profil, plastik ambalaj malzemeleri, ilaçlar, hazır giyim, ayçiçeği yağı, bisküvi ve gofret yer alıyor. Libya’dan yapılan ithalatta ise ham altın, hurda metaller, petrol gazları ve kimyasal gübreler başı çekiyor.