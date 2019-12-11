Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fibere engel çıkaran karşısında beni bulur” sözlerine operatörlerden destek geldi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Erdoğan’ın fiber konusundaki tespitlerinin çok önemli olduğunu belirterek “Fibere engel olan şimdiden evraklarını toplamalı” dedi. Erdoğan’ın fiber konusunda üç önemli tespitte bulunduğunu dile getiren Erkan şunları kaydetti: Erdoğan ‘5G’de yavaş gidiyoruz, fiber olmadan 5G olmaz’ dedi. Ardından ‘Fiberi engelleyen karşısında beni bulur’ dedi. Cumhurbaşkanı’mızın bunu yüksek sesle söylemesi çok önemliydi. Mobil tarafında hızlıyız ama diğer tarafta bakır ile iş yapmaya çalışıyoruz. Hâlâ bakırın suyunu çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa dünya fibere geçiyor. Fiber artık opsiyonel bir seçenek değil. Fiber yoksa 5G de yok.

Türkiye’de 250-300 bin km civarında fiber hat bulunduğunu, gerçekte ise 135 bin km hat olduğunu ifade eden Erkan şöyle devam etti: 3G’den 4G’ye geçerken 16 katı fiber hatta ihtiyacımız vardı. 4G’den 5G’ye geçmek için de 10 katına. 5G için ihtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon km. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak bunu üç operatör birlikte yaparak 3-4 milyar dolara çözebiliriz. O parayla telekom altyapısı, otomotiv şirketi ve 5G altyapısı kurabiliriz. Kaynakları doğru kullanmak zorundayız. Rekabeti toprağın altında yaparsak dijital dönüşüme, servislere ve ürünlere harcayacak paramız kalmıyor. Ayrıca bu amaçla kurulacak bir şirket dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Cumhurbaşkanı’mızın fiberde verdiği destek ile beraber bu konunun 2020 yılında ülkemiz için en olumlu bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz.

Fiber hatlarda engellemelerle karşılaştıklarını dile getiren Erkan “Fiber hattı için önce belediyelere gidiyorsunuz. Belediye izin verirse Ulaştırma Bakanlığı ve BTK’ya gidiyorsunuz. Oraları da aştınız diyelim. Karayolları, valilikler hatta muhtarlar bile devreye giriyor. Üçünü geçtiniz diyelim dördüncü de takılıyorsunuz. Mesela fiber konusunda Ulaştırma Bakanlığı çok güzel bir uygulamaya imza attı. Fiber konusunda tarife yayınladı. Ancak karayolları uygulamadı. Sorarsanız hepsi yapıyor. İki yıl önce bir km fiber izni alamadık. Peki bu şekilde nasıl yapacağız? Bu işi kim engelliyorsa şu an odasındaki evrakları toplaması lazım” diye konuştu. Erkan, Türkiye’nin 5G’ye ne zaman geçeceği ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: Fibere bölgesel olarak geçebiliriz. İstanbul Havalimanında 4.5G için ortak altyapı kurduk. Alt yapıyı 5G’ye dönüştürecek şekilde kurguladık. Benzer şekilde Trabzonspor standı da 5G’ye hazır. Ayrıca bizim fiber yatırımlarının çok iyi olduğumuz yerler var. 45 km fiber hattımız var. 3,5 milyon eve ulaşıyoruz. Biz bunu oralarda da yapabiliriz. Tüm Türkiye’de yapabilir misiniz diye sorarsanız, orada politika yapıcıların devreye girmesi gerekiyor. Çünkü fiber şirketler üssü bir konu. Engeller kaldırılması şart.

Telekom, ticaret savaşlarının tam göbeğinde

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına dikkat çeken Erkan “Telekom sektörü ticaret savaşlarının tam göbeğinde. Huawei’nin ikinci kadını şu an Kanada’da ayağında bileklikle hapis tutuluyor. Çin’e gidiyorsunuz Amerikan uygulamaları çalışmıyor, Rusya’ya gidiyorsunuz aynı şekilde. Veri merkezini buraya kuracaksın öyle açalım diyorlar. Sert rüzgârların estiği bir ortamdayız” dedi.

Yerli mail adresi çok yakında

Yerli dijital servislere yenilerini ekleyeceklerini belirten Erkan şunları söyledi: Dijital servislerimizi 38 ülkede ihraç ediyoruz. Yakın zamanda yerli mail adresini de lanse edeceğiz. Teknolojilerimizde de yerlilik oranını artırıyoruz. İlk veri merkezimizde yüzde 40 yerlilik oranına sahiptik. Şu an yüzde 75’e ulaştık.

Dijital hizmet vergisi rekabete denge getirdi

Murat Erkan, dijital hizmet vergisiyle ilgili loarak “Turkcell olarak bir çok dijital hizmet ve servislerle hizmet veriyoruz. Mesela Fizy ve TV+ var. Biz vergi verirken yabancı rakiplerimiz vergi vermediği için avantajlı konumdaydık. Dijital hizmet vergisi ile dengelenme sağlandı. Daha adil bir ortam oluştu diyebilirim. Yüzde 7.5’luk oran ise makul bir oran” dedi.