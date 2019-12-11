Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm projelerinde kamu harcamalarının azaltılması için düğmeye basıyor. İlk etapta beş yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesi için eylem planı hazırlayan Bakanlık; üzerinde çalışmış olduğu ‘kentsel dönüşümde faizsiz kredi desteği’ni önümüzdeki yıl devreye alacak. Faizsiz kredi verilmesinin yanında, vatandaşın beklentilerini sağlayacak bir kentsel dönüşüm stratejisi de oluşturulacak. Bu doğrultuda öneri kılavuzu ve sürdürülebilir bir model hazırlanacak. Süreç içerisinde mekânsal, finansal ve toplumsal boyutlarıyla konu yeniden ele alınarak; yeni yöntem, finansal model ve yaklaşımlar belirlenebilecek. Bakanlık, hâlihazırda riskli yapısını yenilemek isteyenlere kira yardımı, faiz desteği ve birtakım muafiyetler sağlamaya devam ediyor.

GÜÇLENDİRME DESTEĞİ DE VAR

Bakanlık, binasını güçlendirmek isteyene de kredi faiz desteği sunuyor. Bu kapsamda 50 bin liraya kadar bankalardan alınacak kredilerin faizini devlet karşılıyor. Desteğin 10 yıl geri ödemesi olurken, aylık 600 civarında liralık taksit tutarı bulunuyor. Öte yandan kentsel dönüşüme bir destek de İller Bankası verecek. İLBANK kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağı belediyelere sunularak, süreç hızlandırılacak. Bu arada kentsel dönüşümde belediyelerden iletilen riskli alan teklifleri de değerlendirilecek. Belediyelere de yüzde 50’ye kadar kredi faiz desteği sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu durumu “Bir belediye gelsin ‘kentsel dönüşüm yapacağım yüzde 50 faiz desteği istiyorum’ desin, parası hazır” diyerek özetlemişti. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6,7 milyonu bulurken, 20 yıl içerisinde bu rakama ulaşılacak.