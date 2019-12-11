Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla şehre değer katmayı hedefleyen proje; Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödüllerinde, “İzmir’e Değer Katanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü. EVORA İZMİR Projesi’ne başlarken Ege’ye ve İzmir’in şehir hayatına yakışan, yenilikçi bir proje geliştirmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin “Yatırımımız kente değer katarken; ortaya koyduğu yenilikçi karma proje konsepti, mimari tasarımı, teknolojisi ve yaşam odaklı alanlarıyla çıtayı yükseğe koymuştur” dedi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da “Ticaret ve sosyal hayatın iç içe yer alacağı projedeki 12 bin metrekarelik park alanı, yaşayanlar için oksijen deposu olacak” diye konuştu.