Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre cirolar, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 15,9 oranında artış kaydetti. Ekim ayında kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış, teknolojide (yüzde 35,5) yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,7, yiyecek-içecek yüzde 15,7, giyim yüzde 15,1, hipermarket yüzde 13,7 artış gösterdi. AYD tarafından yapılan açıklamada “Cirolarda enflasyon oranının üzerinde artış, önümüzdeki dönemler için iyiye işaret ediyor. Kış mevsimiyle ziyaretçi sayısının da artmaya başlaması, olumlu bir gelişme” denildi.