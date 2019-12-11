Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi
11.12.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Cari işlemler hesabı,
668003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/668003.aspx
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