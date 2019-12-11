Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel iklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından Daikin, yeni yıla tüketiciler için avantajlı bir uygulamayla giriş yapıyor. Şirket, markası ve modeli farketmeksizin eski klimasını getirenlere, yeni klimaları avantajlı fiyattan sunacak.

Klimaların uzun yıllar çalışmaya devam edebildiğini ama eski nesil cihazların yüksek elektrik tüketimine yatkın olduğunu belirten Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, "Eski nesil klimalar yüksek sesle çalışır ve çevreci olmayan gazlarla donanmıştır. Daha teknolojik, verimli ve çevreci özellikler taşıyan cihazlar hem tasarruf etmenizi sağlar, hem de konforlu bir alan oluşturur. Eğer inverter olmayan bir klimaya sahipseniz ve değiştirmek isterseniz, yeni klimanız ile yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlamanız mümkün hale gelir. İç ortam hava kalitesi mekanların konforunu artıran bir unsur olarak çok önem taşır. Daikin’in geliştirdiği klimalarda havayı daha iyi süzen ve kokuları ayrıştıran filtre teknolojisi size bunu sağlar. Eski klimanızı bir Daikin klima ile değiştirdiğinizde mekanlarınızda temiz havanın konforunu yaşayabilirsiniz. Yeni nesil Daikin klimalar online kontrol seçeneği de sunabiliyor. Bu sayede klimanızı akıllı telefon veya tablet yardımıyla kontrol edebilir, hatta enerji sarfiyatınızı takip edebilirsiniz. Dolayısıyla Daikin, bu kampanya ile verimli ve çevreci klimalara dönüşüm hareketi başlatmış oluyor. Kampanya ile üzerinize esmeyen, tozu ve kokuyu süzen, havayı kurutmayan ve ultra sessiz çalışan üstün teknolojili Daikin klimalardan birine sahip olabilirsiniz. Bütün kullanıcıların beklentisi olan ‘doğru hava’ya ancak yeni nesil cihazlarla ulaşmak mümkündür." dedi.

Kampanya süreci nasıl işliyor?

Kampanyaya katılmak isteyenler; bayiye giderek almak istedikleri modeli seçerek yetkili servisten seçtikleri ürünün montajı için randevu alacak. Bunu yaparken belirtmesi durumunda eski klimanın demontajını da yaptırabilecek.