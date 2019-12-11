Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güç yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi ürünlerini tanıttığı, tüm EMEA’da geleneksel hale getirdiği Mobil Teknoloji Günleri ile 5'inci kez Türkiye’ye geldi. 11 Kasım’da Türkiye’ye gelen Eaton teknoloji karavanı, 27 Şubat’a kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Ereğli, Eskişehir, Antalya, Ankara, Samsun, Mersin başta olmak üzere Anadolu'nun bir çok noktasında Mobil Teknoloji Günlerine devam edecek.

Yapılan bilgilendirmede; karavanda birçok farklı sektörden şirket kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunulacak. Bunlar gibi birçok çözümlerin tanıtılacağı karavanda uzman ekiple yer alacak.

Teknoloji Karavanı birçok sektörden farklı kullanıcılarla bir araya gelecek

Teknoloji Karavanında, birçok ürün yenilenen ve geliştirilen özellikleriyle 12 farklı ilde makine imalatından gıdaya, havalandırma ve soğutma sektöründen temiz/ atık su, demir-çelik, madencilik, işleme, ambalaj, seracılık, tarım ve birçok sektöründen kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.

"Tüm Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz”

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, konu ile ilgili "Eaton Elektrik Türkiye Grubu olarak Mobil Teknoloji Günleri ile EMEA bölgesi içerisinde en çok kilometreyi kat eden, en çok müşteriye ulaşan ekip olmanın gururunu taşıyoruz. Bu yıl elektrik ve hidrolik teknolojilerimizi 2 ayrı teknoloji aracıyla Türkiye’de birçok şehrinde tanıttık. Tesislerde enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerine ürünler sergiledik. Standartların da üzerinde güvenlik konusunun altını çizdik. 2020 yılında da orta gerilim çözümlerimizin yer aldığı teknoloji tırımız ile tüm Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Teknoloji Karavanı'nın önemli duraklarından bazıları şöyle:

12-14 Aralık Antalya

17-19 Aralık Ankara

23 Aralık-6 Şubat İstanbul

10 Şubat Mersin

11-14 Şubat Gaziantep

18-21 Şubat Konya

25-27 Şubat İstanbul