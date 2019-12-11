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Fed kritik faiz kararını açıkladı
Fed kritik faiz kararını açıkladı
11.12.2019 - 21:56 |
Son Güncelleme:
11.12.2019 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 1.75 oranında sabit bıraktı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
fed,faiz kararı,
668125
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/668125.aspx
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