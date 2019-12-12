Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1,7 trilyon dolar piyasa değeriyle halka açılan şirket böylece 1,88 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Suud Krallığı’nın şirkete biçtiği 2 trilyon dolar piyasa değerinin ise yılbaşından önce aşılması bekleniyor. Aramco böylece Apple, Google ve Microsoft gibi devleri geçtiği gibi, dünyanın en büyük beş petrol şirketinin toplamından bile daha büyük bir piyasa değerine ulaşmış oldu.

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ilk halka arzının tamamlanmasının ardından bu sabah işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı 32 riyal ile pazarlama aralığının en üstünden belirlenen Aramco hisselerine Suudi yönetimi kâğıt üzerinde 2 trilyon dolar değer biçmişti. Bu rakam Wall Street uzmanları tarafından önce ‘yapay’ bulunsa da bilanço incelemesi ile dünyanın en karlı şirketlerinden biri olduğu kanısında birleşildiği için yatırımcılara ‘Al’ önerisi verilmişti.