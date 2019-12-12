Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik MERSİN - Türkiye, tropikal meyve üretiminde son yıllarda atağa geçti. Özellikle avokado, mango ve ejder meyvesi olarak bilinen pitayada, üretici ihracata da başladı. İhracat yapılan ülkeler arasında komşu Yunanistan da var, Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller de... Bu ürünlerin ihracatını ise bünyesinde yaş meyve sebze, tekstil, hazır giyim, hububat gibi 8 birliği barındıran Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) gerçekleştiriyor. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur “Ocak-kasım döneminde ihracatımız yüzde 8,5 artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. On iki aylık ihracat ise yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı” dedi. En fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, Rusya ve Mısır olduğunu kaydeden Uğur, Çukurova’da son yıllarda üretimi artan tropikal meyvelerin ihracatına başladıklarını söyledi.



İHRACAT 35 KAT ARTTI

Hayri Uğur “Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’sinin, narenciye ihracatının yüzde 79’unun gerçekleştirildiği Akdeniz bölgemizde avokado, mango ve pitaya başta olmak üzere tropikal meyve ihracatımız gözle görülür şekilde yükselmeye başladı. 2015’te 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi. Bu meyvedeki ihracat performansımızı 35 kat artırdık. Yine tropikal meyvelerden olan mango ve pitayada yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar seviyelerine geldi. Tropikal meyve üretiminin bölgemizde yaygınlaşacağına ve ihracatımızı çeşitlendireceğimize inanıyoruz” dedi. Türkiye’nin avokadoda en büyük dört pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Uğur “Maldivler’den Seyşeller’e kadar 30 ülkeye avokado gönderiyoruz. İsveç, Maldivler ve Suriye’ye mango satışı yapılıyor” şeklinde konuştu.



Kadın işçi arıyoruz ama bulamıyoruz

Hazır giyim ve perakende sektöründe bir milyon çalışan olduğuna işaret eden AKİB Başkanı Hayri Uğur “Konfeksiyon üretimi ve ihracatındaki artış devam ediyor. Yeni yatırımlar var. Yatırım yapan firmalar da işçi bulmakta zorlanıyor. Şanlıurfa genelinde kadın işçi sıkıntısı var. Çukurova bölgesinde atölyede çalışan kadın sayısı yüzde 50-50 gibi ama Şanlıurfa’da bizim firmamızda yüzde 18, diğerlerinde daha az. Kadın çalışanı daha çok istiyoruz ama müracaat az” değerlendirmesini yaptı. Ücretler konusunda ise Uğur, şöyle konuştu: Hiç bilmeyenler için devletin verdiği Mesleki Edindirme Kursu (MEK) var. Çalıştığı gün için devlet 50 TL veriyor. Yirmi iki gün üzerinden 1.100 TL yapıyor. Firma ise aradaki farkı asgari ücrete tamamlıyor. Öğrendikçe maaş da artıyor. Bizde genç işsiz oranı yüksek… Üniversite ve lise mezunları bu sektörde çalışmayı tercih etmiyor. Orada bir uyumsuzluk var.



Yatırım iştahı artıyor

Büyümede pozitif trendin devam edeceğini ifade eden Uğur “Türkiye geçen yıl ağustostan itibaren zor bir döneme girdi. Türkiye artık bu süreçten çıkıyor. Faizlerin inmesiyle birlikte yatırımcıların yatırım iştahı arttı. Uygun fiyatlı kredi bulunması yatırım iştahını artırıyor. Beklemeye alınan yatırımlar açılacak” dedi.

Inditex lokomotif firma

Hayri Uğur, 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının 2 milyar dolarının İspanya’da Zara’yı da bünyesinde bulunduran Inditex’e yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: Inditex lokomotif. Onunla iş yapan diğer firmalara da ihracat potansiyelinizi artırıyor. Mersin’den Arjantin’e konfeksiyon ihracatı yapıyoruz.



Hangi ülkelere gidiyor

Avokado

Hollanda

Kuzey Makedonya

Yunanistan

Irak

Katar

BAE

KKTC

Azerbaycan

Romanya

Norveç

Avusturya

Bosna-Hersek

Suriye

Karadağ

Almanya

Moldova

Ukrayna

Kazakistan

Hırvatistan

Özbekistan

Arnavutluk

Seyşeller

Maldivler

Sırbistan

Kosova

Birleşik Krallık

İsviçre

Gürcistan

Rusya

Bulgaristan

Kuveyt

Beyaz Rusya

Polonya