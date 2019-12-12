Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin büyümesinde sanayinin payı her geçen gün artıyor. Rakamlar, bu yılın ilk 9 ayında sanayinin toplam GSYH içerisindeki payının yüzde 22,4’e ulaştığını gösterdi. Baymak CEO’su Ender Çolak, bundan önceki en yüksek oranın 1999 yılında yüzde 22,9 ile elde edildiğini belirterek “Son yıllarda Türkiye’nin büyümesinde sanayinin katkısının artması, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması yolunda çok önemli” dedi. Türkiye’de sanayi alanında yapılan üretimin ekonomik karşılığının, yılın ilk 9 ayında 700 milyar TL’ye yaklaştığını ifade eden Çolak aynı dönemde toplam GSYH’nin 3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Sanayinin gerek sağladığı istihdam, gerekse ülkemizin cari açıkla mücadelesine verdiği katkıyla ekonominin ana motorlarından olduğunu ifade eden Ender Çolak “Baktığımızda sanayi bugün ABD’nin, Almanya’nın, Çin’in mevcut ekonomi politikalarının temeline yerleşmiş durumda. Ülkemizin de gelecek hedeflerine ulaşmasında sanayinin çok önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolunda Baymak olarak sanayinin büyümesine her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.



Baymak 30 milyon avro yatırım planlıyor

∂ Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Baymak’ın, 2013’ten bu yana BDR Thermea Group bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Ender Çolak, iç pazardaki olumsuzluklara rağmen satışlarını artırdıklarını söyledi. 2019’un Baymak için başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Çolak “Satışlarımızı artırdık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 201 bin seviyesinde olan kombi üretimimizi de bu yıl içinde yüzde 12’lik bir artışla 225 binin üzerine taşıdık. 2020 için planladığımız toplam yatırım miktarı 30 milyon avronun üzerinde” diye konuştu.