Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.