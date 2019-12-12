Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi'nden zehirlenen öğrenciler hakkında bilgi aldı
12.12.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı erdoğan,
668226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/668226.aspx
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