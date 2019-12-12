Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya perakende sektörünün temsilcileri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl yedincisi düzenlenen Perakende ve İş Geliştirme İş Zirvesi’nde bir araya geldi. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, zirve kapsamında düzenlenen ‘Perakende Sektörü İçin Teknoloji’ başlıklı panelde bir konuşma yaparak şirketin son dönemde hayata geçirdiği akıllı mağaza konseptiyle ilgili bilgiler paylaştı.

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, burada yaptığı konuşmada, “Geleceğin teknolojilerini, trendlerini inceliyoruz ve yakından takip ediyoruz. 2025 yılından sonra dünyanın dijitalleşmeden bugünkünden çok daha fazla etkilenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa pazarındaki projeleri yakından takip ediyoruz. Sadece fiziksel mağazalar için değil, Kiev dahil turist potansiyeli yüksek Avrupa şehirlerinde flagship mağazalar açarak online kanalda da büyümek istiyoruz. Bu hedeflerimizi organik ve inorganik yollarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Genç bir markayız ve daha çok büyüme potansiyelimiz var. Dolayısıyla tüm pazarlara artık sadece offline mağazalar olarak değil, online mağazalar olarak da bakıyoruz. Bununla beraber yeni geliştirdiğimiz bir format olan E-store var. Offline ile online mağazacılığı tek bir platformda topluyor. Müşteriler fiziksel mağaza deneyimi yaşarken online alışveriş yapıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde bu yeni kanalımızla da genişleme faaliyetlerine devam edeceğiz.”

“Akıllı mağazadaki alışveriş süreci dijital altyapıyla sağlanıyor”

E-ticaretin çok büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Ersoy, “Bu yönde ciddi yatırımlarımız var. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle eylül ayında İstanbul’da ilk akıllı mağazamızı hizmete açtık. Böylece Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimiz dünyanın en akıllı moda mağazasında robotlar ve akıllı aynalar sayesinde hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşıyor. DeFacto Akıllı Mağaza’da tüm alışveriş süreci tamamen dijital altyapı ile sağlanıyor. Dijital nesillerin tercihlerine uygun online ve offline kanalların birbirine entegre olduğu bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünya genelinde mağazalar açmak istiyoruz. Böylece hem mağazalarımızın dijital dönüşümünü sağlamış olacağız, hem de yeni teknolojileri test etme imkânı bulacağız. Bu sayede büyük bir dijital ekosisteme imza atmış olacağız. Hem Türkiye’de hem dünyada perakende mağazacılığı alanında dijital dönüşüme liderlik etmek istiyoruz” diye konuştu.