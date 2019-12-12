Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle genç nesilleri dijital geleceğe hazırlıyor. Proje kapsamında Adana’da düzenlenen kodlama eğitimine ve hackathon’una katılan Adana’da bir ortaokulun öğrencileri Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu’nun oluşturduğu ‘XSun Team’ takımı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin desteğiyle gittiği Çin’den bir kez daha ödülle döndü. Takım koçluğunu ve mentorluğunu aynı okulda öğretmen olan Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz’ın yaptığı başarılı takım, geçen yıl ‘Junior High School’ kategorisinde dünya üçüncüsü olduğu MakeX Robotik Yarışması’nda bu yıl “Intermediate” (12-16 yaş) kategorisinde 244 takım arasından birinci olarak dünya şampiyonluğuna hak kazandı.

Yarışmayı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin 4’üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bir yandan da proje katılımcılarımızın ülke sınırlarını aşan başarı hikâyelerine tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz. Adana’da düzenlediğimiz kodlama eğitimine ve hackathon’una katılan ‘XSun Team’ takımı, geçen yıl üçüncü olduğu MakeX Robotik Yarışması’nda bu yıl dünya şampiyonu olarak bize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, kreatiflik, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Projemizin katılımcılarından ‘XSun Team’ takımı, Adana’da gerçekleştirdiğimiz kodlama eğitimlerimize katıldı, çocuk hackathon’unda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi ve gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla bir kez daha MakeX Robotik Yarışması’na hazırlandı. Geçen yıl dünya üçüncüsü oldukları bu yarışmada bu yıl dünya şampiyonu olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. Kendilerini ve öğretmenlerini kutluyorum.”

Okul Müdürü Alper Teke ise şunları söyledi:

“Son 3 yıldır okulumuzda robotik kodlama konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu süreç Habitat derneğinin dokunuşu ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın desteği ile farklı bir boyuta geçti. 3 öğrenci ile başladığımız bu süreç bu yıl itibarıyla 300 öğrenci ile devam ediyor. Destek olunduğunda ve imkanlar sağlandığında çocuklarımızın neleri yapabileceğini gördük. Yarını Kodlayanlar Projesinin ülkemiz çocukları için büyük bir fırsat oluşturduğunun canlı kanıtı biz olduk. İnşallah bundan sonra da bu proje ülkemizin diğer çocuklarına da bizim gibi ışık olur.”

60 ülkeden 450 takım katıldı

Uluslararası MakeX Robotik Yarışması, dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017’den bu yana düzenleniyor. MakeX Robotik Yarışması Dünya Finali’ne bu yıl 60 ülkeden 450 takım katıldı. Katılımın geçen yıla göre 3 kat arttığı MakeX, böylece dünya çapındaki ilk 3 STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yarışması arasında yer aldı. Toplam 70 bin doların üzerinde para ödülünün dağıtıldığı yarışmada, “XSun Team” 6-16 yaş grubuna hitap eden ve “Şehir Muhafızı” temasıyla düzenlenen MakeX Starter kategorisinde yarıştı. Bu kategoride, yarışmacılardan termik santrallerin yıkılması, yol bakımı, çöp ayrıştırma gibi şehir sorunlarına sembolik olarak görevlerle çözüm bulmaları istendi. “XSun Team”, 4 dakikalık yarışmayı 2.54 saniyede en yakın rakibine hem zaman farkıyla hem de 232.5 puan fark atarak toplam 997,5 puanla tamamladı.

Yeni hedef 100 bin çocuk

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde, programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefleyen Türkiye Vodafone Vakfı, projenin 4’üncü yılında iki büyük işbirliğine imza attı. Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere Yapay Zeka eğitimleri verecek.