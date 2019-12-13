Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Yılbaşı itibarıyla projelerin temeli atılacak. Azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutlar bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek.

Bu projelerle vatandaştan yüzde 10 peşinat alınacak. Kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânı sunulacak. Böylece 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi konut sahibi olacak. Konutlar 2 artı1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. 100 bin konutluk projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira. Projelerde sadece konutlar bulunmayacak. Meydan, cami, okul, çarşı, park, yeşil alanlarla mahalle kültürü yaşatılacak.

BAŞVURULAR PAZAR BAŞLIYOR

Bu arada 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalandı. Berat Albayrak, başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 döneminde alınacağını bildirdi.