Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katma değerli üretim ve ihracata dayalı, TL’ye dayalı uzun vadeli finansman sağlayabilen bir Türkiye ekonomisi hedefi doğrultusunda tasarruf araçlarının etki alanını önemli gördüklerini söyleyen Albayrak “Tasarruf açığını kapatmak için emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Yapısal dönüşüm adımlarımız içerisinde yer alan bu reform, daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Dolayısıyla bu kapsamda tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hâle gelecek” dedi.

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında öncelikli sektörlerin enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv, tarım ve ilaç sanayi olduğunu ifade eden Albayrak, bu yılın ekonomiyi küçültmeden cari fazlada rekorlar kırılan bir yıl olduğunu dile getirdi. Enflasyonun kalıcı olarak yüzde 5’in altına çekileceğini söyleyen Albayrak “Şunu net şekilde bir kez daha söylemek istiyorum ki, eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 5’in altına taşımamız lazım. Bu kapsamda para politikalarımız ile maliye politikalarımız arasında uyum tesis ettik. Tarım ve Orman, Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı olarak gıda enflasyonu ile mücadelede gerekli yapısal adım ve politikaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.