Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 24,5’le son 17 yılın zirvesine çıkan enflasyonda yüzde 10’a kadar geri çekilme yaşanması, Merkez Bankasının elini güçlendirdi ve banka yılın son toplantısında 200 baz puanlık indirim daha yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün yaptığı toplantıda politika faizi olarak bilinen ‘bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını’ 200 baz puan düşürerek yüzde 14’ten yüzde 12’ye çekti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada, son dönemde iktisadi verilerdeki toparlanma eğiliminin devam ettiği, buna rağmen yatırımlardaki zayıf seyrin sürdüğü belirtildi. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi yavaşlattığı, net ihracatın büyümeye katkısının gerilediği belirtilen açıklamada, küresel iktisadi faaliyetlerdeki daralmanın, merkez bankalarını genişleyici politika izlemeye yönelttiği vurgulandı. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürdüğü, enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği belirtilen açıklamada, yıl sonu enflasyonununun öngörülenin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ettiği belirtildi. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen potika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği, açıklanacak her türlü yeni verinin de kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmeye sebep olacağı vurgulandı.

Finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azalması sonucunu getirmesi sebebiyle, faiz indirimi iş dünyasında çok olumlu karşılandı, enflasyon hedefine yakınlaşmanın işareti olarak değerlendirildi.

BORSA’DA 1,5 YILIN REKORU

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi piyasalarda çok olumlu karşılandı. Bazı kesimlerin beklentisinin tersine dolar düştü. Dolar 5,80 TL’den 5,77 TL’ye gerilerken, Borsa endeksi yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk defa 110 bin seviyesini geçti.

İNDİRİM DEVAM ETMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, faiz indirim serisinin, 2020’de ekonominin hızlanmasında ‘buz kıran gemisi’ vazifesi göreceğini söyledi. Karırın iş dünyası için motive edici olduğunu söyleyen Avdagiç “Kredi faiz indirimleri, Türk girişimcisi olarak elimizdeki imkânlar setini daha kullanılabilir hâle getirdi. Merkez, dört seferde yaptığı toplamda 12 puanlık indirimle 2020 için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8,2 enflasyon hedefine güçlü bir dayanak sağladı. Faiz indiriminin yatırımlara olumlu yansıması için sadece Merkez değil, herkes üzerine düşeni yapmalı. İnanıyoruz ki bu indirimlerin devamı glecek ve faizler gelecek yıl tek haneye inecek” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Merkez Bankasının 4,5 yıl boyunca hiç faiz indirimi yapmadığını hatırlattığı açıklamasında, bu yıl alınan dört kararla sürecin eksik ayağını tamamladığını söyledi. Kopuz “Bu indirimler iş dünyasının 2020 ile ilgili umudunu artırıyor” dedi. Kararı değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Merkez Bankasının üzerine düşeni yaptığını, şimdi piyasa faizlerine yansıması için diğer unsurların devreye girmesi gerektiğini söyledi. Nail Olpak “Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim” dedi.