Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizbank, uluslararası piyasalardan 1 ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine imza attı. Bu aynı zamanda 2019’da bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman oldu. Söz konusu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill Lynch ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank Ltd. aracılığında gerçekleştirildi. 22 ülkeden 45 bankanın iştirak ettiği sendikasyonun diğer bir özelliği de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte Türkiye’de katıldığı ilk sendikasyon kredisi olması dolayısıyla da önem taşıyor. Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye’nin kırsal kesimindeki üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, söz konusu kredinin uluslararası piyasalardaki güvenirliliği tescil ettiğini belirterek “ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve diğer sermaye piyasası işlemlerine imza atmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz” dedi.