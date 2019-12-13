Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şûrası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından gözler bu alanda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yaptırımların yetersiz kalması üzerine gıda terörünün önüne geçmek için hapis cezası geliyor. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi müeyyideler uygulanıyor. Ancak firmalar isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yapılacak değişiklikle taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemi üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz edenler ile izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakendeci iş yerlerine kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor. Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili iki yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden menedilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor. Taslak hâlindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında 1 milyon 124 bin 918, bu yıl ekim ayı itibarıyla da 985 bin 188 adet gıda denetimi yapıldı. Bakanlık, 2012-2018 yıllarında ise toplam 769 firmanın bin 605 farklı ürününü kamuoyuna açıkladı. 1.376 ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 229 parti ürün ise içinde ilaç etken maddesi ya da boyar madde bulunması sebebiyle kamuoyuna ifşa edildi.

STOKÇULAR İŞ BAŞINDA

Kışın gelmesiyle birlikte stokçular yeniden sanhene çıktı. Yılbaşında 110 liradan satışa sunulan fıstığın kilosu fırsatçılar sebebiyle 180 liraya kadar yükseldi. Fıstığın bir yıl az, bir yıl çok olduğunu belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Bu sene fıstığın az olduğu seneydi. Dolayısıyla rekoltenin azlığını bahane eden stokçular fıstığı depolayarak ciddi rant elde ediyorlar. Yılbaşından bu yana yüzde 64, son iki ayda ise yüzde 33 zam gelmiş durumda. Ürün piyasada bol... Hâlâ önceki yılın ürünleri var. Fiyatları yükselten Gaziantep’te dört, beş firma... Tedbir alınmazsa fiyatlar 250 lirayı bulabilir” dedi.